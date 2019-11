Curran Walters celebra la terza stagione di Titans con una foto dal set

Titans avrà una terza stagione, e nessuno è più contento di sentirlo del cast della serie targata DC. Ma una delle sue star, Curran Walters, festeggia in maniera un po' inusuale... rilassandosi sul set.

Era da un po' che uno dei membri più attivi del cast più social della tv (o comunque, uno tra i più social), ovvero Curran Walters, non postava una foto dal set dello show. Ma a rimediare non ci vuol nulla, ed ecco che un nuovo scatto, questa volta in bianco e nero, riappare sul suo profilo Twitter (e, se andate in calce alla notizia, anche qui su Everyeye).

L'interprete di Jason Todd ha infatti condiviso una foto scattata probabilmente durante una pausa tra le riprese della seconda stagione della serie, abbinandola alla caption "Totale relax. Mood nell'avvicinarsi alla terza stagione".

In questi ultima stagione, Jason ne ha passate parecchie, rischiando più volte la vita, principalmente per mano di Deathstroke. Non sappiamo ancora se il pericolo per lui è scampato, e se sopravvivrà al finale di stagione che andrà in onda venerdì 29 novembre su DC Universe.

Intanto, mancano solo due episodi alla conclusione di questa stagione, Faux-Hawk e Nightwing, e si prospettano già due ore di televisione decisamente intense.