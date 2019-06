Curran Walters di Titans si candida per un ruolo importante nel film The Batman

Pochi giorni fa Warner Bros. ha reso ufficiale la scelta di Robert Pattinson per l'importante e delicato ruolo di Bruce Wayne all'interno del film The Batman, che sarà diretto da Matt Reeves. L'attore Curran Walters non si è lasciato sfuggire l'occasione e ha chiesto ironicamente al regista di prenderlo in considerazione per il ruolo di Jason Todd.

La simpatica candidatura dell'attore, arrivata attraverso un tweet rivolto direttamente al regista, fa leva sulla conoscenza del personaggio già assimilata da Walters nella serie TV Titans, dove ha interpretato lo storico personaggio DC in tre episodi della prima stagione, ed è stato anche confermato per un ritorno nella seconda.

In realtà Reeves, così come la produzione, non ha fornito nessuna notizia ufficiale che possa far riferimento alla presenza di Robin nel film. Il tutto nasce da una speculazione di Forbes che attraverso un articolo ha fatto riferimento a una probabile apparizione del personaggio.

The Batman dovrebbe uscire il 25 giugno del 2021 e rappresenta un nuovo rilancio per le avventure cinematografiche dell'uomo pipistrello, sopratutto dopo la recente interpretazione data al personaggio da Ben Affleck nei film Batman V Superman: Dawn of Justice (2016) e Justice League (2017) che ha diviso gli appassionati.

Tutto quello che sappiamo su The Batman a livello ufficiale, fatta eccezione per la scelta su Bruce Wayne, è ancora avvolto nel mistero. Nel frattempo il web si è già scatenato dando vita a delle incredibili fan-art su Robert Pattinson nei panni del celebre supereroe.