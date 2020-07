Cursed: 3 cose da sapere prima di vedere la serie con Katherine Langford

Da oggi, 17 luglio, è disponibile su Netflix l'attesissima serie Cursed, che rivisita il mito arturiano in una storia di origini tutta nuova... Ma forse non così tanto: che l'abbiate già divorata o che aspettiate di gustarla con calma, ecco alcuni interessanti retroscena sul fantasy con Katherine Langford.

L'intera vicenda è ispirata alla graphic novel scritta a quattro mani da Frank Miller e Tom Wheeler, pubblicata solo lo scorso ottobre e narrante le vicende antecedenti all'ascesa di Re Artù al trono d'Inghilterra. Protagonista della narrazione cartacea e televisiva è Nimue (Langford), che vediamo passo dopo passo andare incontro al titolo di Signora del Lago, con cui è più conosciuta.

Nella serie scopriamo che la maga entra in possesso di una spada magica, che successivamente si rivelerà essere Excalibur, perché donatale dalla madre sul letto di morte: il suo compito è consegnarla nelle mani di Merlino. Nimue, sorpresa e incuriosita da questa mistica figura, che credeva essere nulla più che una leggenda, parte alla ricerca del mago e incontra sulla sua strada un giovane e spensierato e Artù. I due si troveranno invischiati in una vera e propria lotta segreta tra il mondo dei fatati e quello degli umani.

I tre personaggi si rivelano ben presto al pubblico, ma ce ne sono molti altri appartenenti alla leggenda arturiana che non sono ancora apparsi o che lo hanno fatto addirittura con falsi nomi. Questo, insieme alla scelta di Netflix di scritturare la Hannah Baker di Tredici, fa intravvedere la scelta di continuare la serie per molteplici stagioni, sebbene il rinnovo per la altri episodi non sia ancora stato annunciato.

Per maggiori informazioni vi suggeriamo il nostro approfondimento sul romanzo di Miller e Wheeler e l'intervista al protagonista Devon Terrel, che racconta cosa significa portare sulle proprie spalle il peso di un eroe epico come Artù.