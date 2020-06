Cursed, arriva un epico trailer per la serie fantasy di Netflix con Katherine Langford

Prendete la protagonista di Tredici, aggiungete elementi fantasy come magie e maledizioni, un'ambientazione arturiana e una spada dai poteri incredibili di nome Excalibur (sì, proprio quella Excalibur), ed ecco tutto ciò che troverete nel nuovo trailer di Cursed, serie che si propone di ampliare ulteriormente il catalogo Netflix.

Sarà basata sul libro di Tom Wheeler e Frank Miller, e avrà lo scopo di fornire una reinterpretazione della leggenda di Re Artù, vista dalla prospettiva di Nimue, la giovane ragazza che diventerà la potente Dama del Lago. A giudicare dal trailer il personaggio interpretato da Katherine Langford è dotato di poteri magici sin da subito, e insieme ai suoi simili dovrà combattere contro chi si oppone all'utilizzo della magia (i Paladini Rossi e il re Uther).

Ciò darà adito ad una vera e propria guerra, ma Nimue potrà contare sull'aiuto del giovane Artù e di Merlino. Ovviamente al centro di tutto ci sarà la mitica spada, e la protagonista dovrà trovare la forza per brandirla con coraggio, così da contrastare i nemici in maniera efficace. Non mancheranno effetti speciali e momenti particolarmente drammatici, come da tradizione, e di sicuro Netflix punterà a ripetere il successo già ottenuto con il suo adattamento fantasy di punta (The Witcher).

La serie sarà composta da dieci episodi della durata di un'ora ciascuno e vi ricordiamo che sarà disponibile su Netflix a partire dal 17 luglio 2020. Il misterioso trailer pubblicato in precedenza ci aveva invece introdotto i personaggi più importanti di Cursed.