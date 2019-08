Cursed, Bella Dayne si unisce al cast della serie Netflix

La nuova serie tv targata Netflix e basata sull'opera di Tom Wheeler e Frank Miller, Cursed, dà il benvenuto a un nuovo membro del cast, l'attrice Bella Dayne.

Nel mese di marzo era stato annunciato il cast principale del retelling arturiano in lavorazione per la piattaforma di streaming Netflix, e qualche settimana fa sono state diffuse le prime immagini che vedevano Katherine Langford (Nimue, la futura Dama del Lago), protagonista dello show, in primo piano.

Ora arriva la notizia che Bella Dayne (Humans, Troy - La Caduta di Troia) è stata scritturata come series regular nel ruolo di Red Spear, "Un capitano vichingo regale e spietato, con un occhio per i tesori. Leale a nessuno, Red Spear e la sua ciurma saccheggiano i villaggi situati sulla costa della Britannia, finché una fata si imbarca sulla loro nave come passeggera clandestina e scombussola i loro destini"

Dayne si va quindi ad aggiungere a un cast che comprende, tra gli altri, i già annunciati Devon Terrell (Artù), Gustaf Skarsgård (Merlino), Matt Stokoe (Gawain), Daniel Sherman, Sebastian Armesto, Emily Coates, Billy Jenkins, Lily Newmark, Peter Mullan e Shalom Brune-Franklin, oltre che la sopracitata Katherine Langford.

Netflix ha già ordinato 10 episodi per la prima stagione della serie, il cui debutto è programmato per il 2020.