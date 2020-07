Cursed: chi è Devon Terrell, l'Artù della serie fantasy Netflix

Apparso di recente nei panni di Artù in Cursed, nuova serie fantasy targata Netflix con Katherine Langford, il 27enne Devon Terrell è noto soprattuto per aver interpretato Barack Obama in Barry, in quello che l'attore ha definito come "il ruolo dei suoi sogni".

La sua prima esperienza è arrivata nel 2015 con Codes of Conduct, serie di Steve McQueen che HBO ha deciso di cancellare dopo le sole riprese dell'episodio pilota. Passata la delusione, Terrell non si è dato per vinto e ha partecipato al provino per il biopic dedicato all'ex Presidente degli Stati Uniti, ruolo che nel 2016 ha firmato il suo debutto all'età di 24 anni.

Due anni dopo, nel 2018, l'attore ha recitato in Ophelia, film basato sul romanzo di Lisa Klein con protagonista Daisy Ridley, e in Arrivederci professore, nel quale ha collaborato con Johnny Depp.

Dopo questi piccoli ruoli per il grande schermo, ecco arrivare il successo televisivo con l'uscita di Cursed: a pochi giorni dal suo debutto, la serie si è infatti già affermata come uno dei titoli più visti dell'intero catalogo del servizio. Nello show Terrell interpreta Artù, personaggio basato sul leggendario Re britannico che però, almeno inizialmente, viene presentato come un mercenario avido di potere.

Per saperne di più, qui potete trovare le nostre prime impressioni su Cursed.