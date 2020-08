Cursed, Daniel Sharman racconta il Monaco Piangente della serie Netflix

Cursed è una delle serie più popolari su Netflix e il merito è anche di un cast che ha una grande attrattiva soprattutto tra i più giovani: da Katherine Langford di 13 a Gustav Skarsgård di Vikings, passando anche per Daniel Sharman (Teen Wolf, Fear The Walking Dead). Ed è è proprio quest'ultimo a raccontarci il suo personaggio.

Non sono poche le libertà che si prende Cursed (basti pensare alla figura di Morgana), la serie tv basata sul romanzo di Tom Wheeler e Frank Miller, e trasformare il Monaco Piangente in niente meno che Lancillotto è sicuramente uno dei plot twist più interessanti e curiosi.

"Molte cose che sono state scritte su di lui erano spesso incentrate spesso sulla sua emotività. Ho sempre pensato a come sarebbe potuto essere se avessimo iniziato da un punto in cui non mostrava alcuna emozione, per poi poter fare un percorso, così che il pubblico potesse sentire di aver compreso da dove arrivava, ovvero da uno stato di limitazione, costrizione" spiega Sharman ai microfoni di Collider, anticipando l'evoluzione del suo personaggio "Cosa accadrebbe se, nel giro di un momento, dovesse gettare le catene? Cosa farebbe? Coome ne risentirebbe la sua personalità, la sua psiche?"

Nella serie Netflix, infatti, Lancillotto è al servizio dei Paladini Rossi, perseguitando e uccidendo i suoi simili e auto-flagellandosi in cerca di redenzione divina.

"[Lancillotto] è un perfezionista, ed è anche una persona leale. Ha un estremo senso di lealtà nei confronti del suo essere 'rotto', e in questa fiducia che viene disintegrata. È questa la causa del conflitto morale che è costante nella sua interiorità, e che deve affrontare e rettificare" elabora ancore l'attore di Fear The Walking Dead "Mi piaceva il fatto che questi fossero i temi centrali del suo personaggio, e che dovessi lavorare per arrivarci. Cercavo di capire quanto in là potessimo spingerci per poi arrivare al Lancillotto che conosciamo. Quanto potevamo sovvertirlo? È questo che ho cercato di fare: cominciare da un personaggio privo di empatia e capacità di immedesimarsi nell'altro".

E conclude: "Ecco perché vedete il Monaco Piangente. Quello è l'inizio".

E a voi sono piaciute le scelte creative di Cursed? Fateci sapere nei commenti.