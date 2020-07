Cursed: Devon Terrell ci parla del suo ruolo nella serie Netflix

Tra i personaggi di Cursed, un posto d'onore spetta sicuramente ad Artù, e a quanto pare non è stato affatto semplice per Devon Terrell interpretare un eroe così importante.

"Devi mantenerti al massimo per 10 mesi. Mantenere la forma di cui c'è bisogno", ha dichiarato l'attore a Digital Spy, sottolineando come l'impegno lo abbia tenuto occupato sia al livello mentale, sia emotivo. "Ad un certo punto dovevamo girare gli episodi 1 e 6, più o meno nello stesso tempo. Quindi inizi a pensare: 'Oh, mi piace davvero come sto recitando in questo episodio, ma perché sto interpretando il personaggio nello stesso modo nell'episodio 6? È terrificante, come attore non pensi mai di aver fatto un buon lavoro".

Un ruolo che non ha mancato di mettere alla prova l'attore anche sul piano fisico. Sebbene abbia scelto insieme allo showrunner di non puntare troppo sulla palestra per ottenere un corpo muscoloso, ha ammesso di essere "un attore fisico, quindi devo capire innanzi tutto come ci si sente a stare nel corpo di questo personaggio e nel suo costume. Poi c'è stato l'addestramento a cavallo, molto stancante per le gambe, e dopo ho fatto un sacco di allenamento con la spada... ci volevano in forma perché non ci infortunassimo durante le riprese".

Ovviamente non è mancata anche la parte più intellettuale della preparazione, che consisteva nel leggere miti e romanzi incentrati sulla figura di Re Artù. Un percorso pazzesco ed estremamente appagante per Terrell, anche se molto faticoso. Per saperne di più sulla serie vi rimandiamo alla nostra recensione dei primi 5 episodi di Cursed.