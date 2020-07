Cursed: a che ora esce la nuova serie fantasy Netflix con Katherine Langford

Debutta domani, venerdì 17 luglio, Cursed, nuova serie fantasy targata Netflix, con protagonista Katherine Langford (Tredici). La serie è tratta dal libro di Tom Wheeler e Frank Miller. Come per la maggior parte dei titoli caricati dalla piattaforma streaming, gli episodi dovrebbero essere disponibili già dalle 9 del mattino.

Nella nuova serie, Katherine Langford interpreta il ruolo dell'adolescente Nimue, che in una rivisitazione della leggenda di Re Artù è colei che brandisce la mitica spada Excalibur. Come abbiamo visto nel trailer di Cursed, infatti, potrebbe essere non un re, ma una regina la prescelta della leggendaria spada.

Il romanzo di Tom Wheeler, illustrato da Frank Miller, ha degli elementi che lo riconducono al genere young adult, ma è più cupo di quanto non lo sia la narrativa destinata agli adolescenti, e per certo versi si ricollega anche al romanzo di formazione.

Oltre a Katherine Langford, fanno parte del cast di Cursed anche Devon Terrell, che interpreta Artù, Gustaf Skarsgård nel ruolo di Merlino, Sebastian Armesto nel ruolo di Re Uther, Daniel Sharman, Matt Stokoe, Lily Newmark, Shalom Brune-Franklin, Emily Coates, Billy Jenkins, Bella Dayne e Peter Mullan.

I dieci episodi di Cursed saranno tutti disponibili contemporaneamente su Netflix: chi volesse fare binge watching potrebbe cominciare dalle 9 di domattina e terminare la serie direttamente nella giornata del 17 luglio.