Cursed, ecco come Katherine Langford ha sostenuto le scene di combattimento

Da rivisitazione young adult del mito di re Artù qual è, Cursed presenta una serie di combattimenti e scene d'azione che non possono mancare in un fantasy di quel tipo. Per realizzarle è servito un duro lavoro da parte degli stuntman e anche della protagonista, Katherine Langford, che ne ha svelato alcuni retroscena durante un'intervista.

"Prima di tutto, è merito del nostro incredibile team di stunt, guidato da Steve Dents" ha spiegato l'attrice ai microfoni di Comicbook.com "Avevo quattro o cinque controfigure: una per i combattimenti con la spada, una per le scene a cavallo, una per gli stunt più estremi e altre, e sono state fantastiche nel realizzare cose che io legalmente non potevo fare, e che non sarei riuscita a fare in ogni caso. Sono state davvero incredibili, erano sempre presenti durante le prove dei combattimenti, ed era fantastico poterle vedere al lavoro e provare ad emularle.

Dopo l'esperienza con Cursed, la star di Tredici ha rivelato che parteciperebbe volentieri ad un altro progetto simile alla serie Netflix: "Ero entusiasta di lavorare con il mio corpo. Da ex atleta, è stato eccitante avere l'opportunità di provare a usarlo in un modo che non mi era capitato nei ruoli precedenti. In quattro settimane mi hanno dovuto trasformare in una ragazza capace di combattere e andare a cavallo, e ho imparato strada facendo. Mi sono divertita molto e mi piacerebbe rifarlo, perché richiede delle abilità specifiche. Però sì, ci sono state anche delle scene di combattimento molto faticose."

