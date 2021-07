Cursed, Netflix cancella la serie con Katherine Langford dopo una sola stagione

Niente da fare per Cursed, la serie Netflix con protagonista Katherine Langford: la piattaforma streaming ha deciso di non rinnovarla per una seconda stagione.

Nonostante il grande successo iniziale che Cursed aveva fatto registrare al suo debutto su Netflix lo scorso anno, la serie tv che vedeva Katherine Langford nei panni di Nimue, la futura Dama del Lago, non ha ottenuto un rinnovo per una seconda stagione.

Non sappiamo quali siano state le decisioni dietro la scelta della piattaforma, né sembrerebbe ancora esserci un annuncio ufficiale, ma stando a quanto riportato da Deadline, il cast è stato svincolato dagli obblighi contrattuali legati alla serie in modo da poter cercare altre opportunità di lavoro.

Basato sull'omonimo libro di Frank Miller e Tom Wheeler, lo show reimmaginava la leggenda arturiana da un punto di vista femminile, focalizzando l'attenzione sul personaggio interpretato dalla Langford. Miller e Wheeler sono entrambi produttori della prima stagione di Cursed, con lo stesso Wheeler in qualità di sceneggiatore e showrunner della serie.

Questa non è certo la prima né l'ultime delle cancellazioni di Netflix che possono lasciare un po' perplessi, più che altro considerando l'alto numero di visualizzazioni che la serie ha ottenuto nei primi giorni dal suo debutto e il gran chiacchierare che se ne è poi fatto, almeno i primi tempi (pensiamo alla cancellazione di Jupiter's Legacy, giusto per nominarne una tra le più recenti).

Vero è che non abbiamo a disposizione tutti i dati per poter giudicare oculata o meno la decisione della piattaforma, e che comunque, tra i tanti titoli prodotti, alcuni sono inevitabilmente destinati ad essere accantonati, e difficilmente si tratterà di un Bridgerton o un Tenebre e Ossa, visto l'impatto ampio e duraturo che tali serie hanno avuto e continuano ad avere finora.

E voi, che ne pensate? Vi era piaciuto Cursed? Fateci sapere nei commenti.