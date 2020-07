Cursed, e se Netflix avesse in cantiere uno spin-off su Merlino?

Le serie fantasy continuano ad essere tra i prodotti vincenti di Netflix: è stato appena annunciato uno spin-off di The Witcher, mentre in pochissimo tempo Cursed ha ottenuto un successo incredibile, diventando uno dei titoli più visti sulla piattaforma. La seconda stagione non è stata ancora ufficialmente annunciata, ma sembra una formalità.

Diversi personaggi di Cursed, secondo molti fan, meriterebbero un approfondimento, e a tal proposito c'è da registrare una teoria che si sta diffondendo rapidamente sul web: Netflix avrebbe intenzione di dedicare uno spin-off a Merlino, il personaggio interpretato da Gustaf Skarsgard.

La serie seguirebbe le sue avventure di guerriero, dopo l'evoluzione del personaggio nella prima stagione di Cursed.

Sarà vero? Precisiamo che per il momento non ci sono conferme, si tratta più che altro di una suggestione, anche se è innegabile che Gustaf Skarsgard (Vikings) abbia rubato la scena praticamente ogni volta che era sullo schermo, rivelandosi uno dei personaggi più amati. Una serie da protagonista, in questo senso, sarebbe senza dubbio meritata.

Oltre a Gustaf Skarsgard e alla protagonista Katherine Langford, fanno parte del cast di Ciìursed, tra gli altri, anche Devon Terrell, Daniel Sharman, Lily Newmark, Peter Mullan, Sebastian Armesto, Shalom Brune-Franlink ed Emily Coates.