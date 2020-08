Cursed, una nuova ipotesi svela il principale villain della prossima stagione

Nonostante sia stata interpretata innumerevoli volte nel corso dei secoli, la leggenda arturiana ha sempre posto l'accento sul mutamento delle alleanze. Cosa che sicuramente sarà un caposaldo anche in Cursed in cui di certo la storia sarebbe incompleta senza una componente di tradimento e inganno.

I personaggi della serie recentemente approdata su Netflix non si sono di certo negati dal pugnalarsi alle spalle nel corso dei dieci episodi pubblicati finora. Basti pensare al personaggio del re Uther Pendragon, che ha avuto la madre adottiva avvelenata a morte. Lei però, a sua volta aveva ucciso la sua vera madre e ha cercato di fare lo stesso con lui. Quindi Cursed è ben lontana dall'essere una serie in cui tutti i personaggi sono chiaramente amabili.

Sembra che il ruolo della peggiore cattiva, nella prossima stagione, sarà affidato alla sorella di Arthur, cioè Morgana. L'ex suora ha sicuramente qualche piano malvagio in cantiere. Alcune ipotesi sostengono che il forte desiderio della fata di proteggere le creature magiche dalla persecuzione umana, la farà impazzire. Di conseguenza inizierà a vedere tutta l'umanità come come nemica e questo la porterà a diventare il villain principale nelle stagioni future.

La storia di Morgana in Cursed è molto complessa, gli autori della serie hanno infatti preferito caratterizzare molto il personaggio prima di attribuirle il classico destino a lei riservato nelle leggende arturiane. Se siete curiosi, leggete questo articolo sulle differenze tra Cursed e il mito di Re Artù.