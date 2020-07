Cursed, nuovo video dietro le quinte per l'atteso fantasy Netflix!

Abbiamo visto l'ultimo trailer di Cursed, opera di Netflix incentrata sul romanzo di Frank Miller e Thomas Wheeler, ora il colosso dello streaming ha deciso di condividere con tutti i fan un nuovo filmato da dietro le quinte.

Trovate il video in calce alla notizia, caricato sulla pagina YouTube ufficiale di Netflix. Nei due minuti che compongono il dietro le quinte, possiamo ammirare il lavoro fatto dai costumisti, truccatori e addetti al set, che hanno ricreato alla perfezione i luoghi descritti in Cursed. Inoltre sono presenti delle brevi interviste al cast dello show: oltre alla protagonista Nimue, interpretata da Katherine Langford, troviamo Daniel Sharman, Devon Terrell e Gustaf Skarsgard, che raccontano la loro esperienze nel girare le dieci puntate che compongono la serie.

Manca ormai pochissimo al debutto di Cursed: gli episodi saranno disponibili a partire dal prossimo 17 luglio, come accade per moltissime produzioni Netflix, la prima stagione sarà subito pronta per essere vista per intero dagli appassionati di serie TV fantasy. Se cercate altre informazioni sulla storia di Nimue e su questa rivisitazione del ciclo arturiano, vi segnaliamo la nostra notizia sul romanzo di Cursed, in cui parliamo del libro scritto da Thomas Wheeler, tra le cui pagine sono presenti le tavole disegnate da Frank Miller.