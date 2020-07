Cursed: scopriamo meglio Morgana, il personaggio più controverso della serie Netflix

Cursed, basata sull'omonimo libro di Frank Miller e Tom Wheeler, è la nuova serie hit di Netflix e tra i suoi punti di forza troviamo le numerosi e sorprendenti trasformazioni al lore arturiano, come ad esempio per il personaggio di Morgana.

Nella serie Netflix, il personaggio interpretato da Shalom Brune-Franklin ci viene inizialmente presentato con il nome di Igraine (che nel lore Arturiano è solitamente il nome della madre di Arthur), ma presto scopriamo che non solo lei e Arthur sono fratelli, ma la ragazza altri non è che, appunto, Morgana.

"Quando ho letto per la prima volta la sceneggiatura ho pensato che fosse una donna così amabile, qualcuno che stesse cercando di fare del suo meglio, Qualcuno che aveva sofferto parecchio e che stesse cercando di capire il suo posto nel mondo" spiega l'attrice ai microfoni di Collider "E lo trovo davvero entusiasmante, perché così hai modo di vedere il personaggio nella sua progressiva trasformazione, piuttosto che identificarla subito come villain. Ma chi lo sa, magari non diventerà cattiva nella nostra serie... Non si può mai sapere. Tutto il resto è stato cambiato, quindi che ne sappiamo, magari diventa una santa!".

Ma durante il corso della prima stagione dello show abbiamo visto Morgana evolversi e svilupparsi come personaggio, anche grazie al Cailleach, e negli ultimi episodi la vediamo assumere l'identità della Vedova (Widow)

"La Vedova era una donna in perenne attesa del ritorno del proprio marito perso in mare. Il suo dolore era così potente, che la tenne in vita molto più a lungo di un normale essere umano, e le venne donata l'abilità di costruire ponti tra i monti, e guadagnarsi il suo posto come Ombra del Signore dei Morti", si legge in un passaggio del libro che ha aiutato enormemente Shalom Brune-Franklin nella sua interpretazione.

"Sarà affascinante scoprire cosa accadrà ora", afferma l'attrice, mentre Tom Wheeler anticipa a cosa potremmo andare incontro nel caso Cursed venga rinnovato per una seconda stagione da Netflix "Ha un lungo viaggio davanti a sé, non troppo diverso da quello di Nimue per certi aspetti. Potreste pensare di sapere dove andremo a parare, ma sappiate che vogliamo tenervi il più possibile sulle spine".

E conclude: "Vedo Morgana come estremamente eroica e giustificata nel provare ciò che prova... Ma a un certo punto, quanto potrai rimanere fedele alla causa? Lei non è il tipo di persona a cui piace scendere a compromessi, quindi potrebbe farsi complicata la vicenda".