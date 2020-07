Cursed, la spiegazione del finale della serie Netflix: ecco i dettagli

La prima stagione di Cursed, serie fantasy di Netflix, ha ottenuto un incredibile successo e il finale di stagione ha lasciato qualche quesito irrisolto ai fan. Lo show è basato sull'omonimo romanzo illustrato di Frank Miller e Tom Wheeler, e ora ripercorriamo il finale per cercare di fare un po' di chiarezza su quella che è stata la conclusione.

Cursed racconta una versione della leggenda di Re Artù davvero inedita, incentrata sul viaggio di Nimue (Katherine Langford) con la spada Excalibur ben prima che Artù diventasse re. Come diverse serie tv anche Cursed è terminata con un cliffhanger che lascia aperte diverse possibilità per la seconda stagione.

Dopo l'ultima battaglia sul ponte, Nimue è stata colpita con una freccia di Iris, cadendo nel lago. Nimue è riuscita a liberare il popolo di Fey ma tutto questo potenzialmente le è costato la vita. Il finale si conclude con Nimue in acqua che affonda sempre più in profondità. La morte di Nimue ha sconvolto i fan, considerando che si tratta della protagonista. Tuttavia è evidente che il personaggio possa in realtà essere sopravvissuto, per poi tornare come Signora del Lago nella seconda stagione.

Senza la presenza di Nimue, Arthur potrebbe instaurare una relazione con Ginevra, seguendo la tradizionale storia di Re Artù. Il predone Red Spear, che ha trascorso gran parte del tempo con Pym si è rivelato essere proprio Ginevra.

Ma la rivelazione più scioccante del finale è certamente avvenuta nel momento in cui il Monaco Piangente ha rivelato la sua vera identità a Squirrel. Quest'ultimo ha rivelato che il suo vero nome era Percival mentre il Monaco si è rivelato essere Lancillotto.

Cursed è tra le serie Netflix più viste e su Everyeye trovate la recensione dei primi cinque episodi di Cursed.