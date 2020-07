Cursed, successo incredibile: è tra le serie più viste su Netflix

La nuova serie tv di Netflix con protagonista Katherine Langford Cursed è tra i titoli più visti del week-end per la piattaforma streaming, rivelandosi già un successo di pubblico.

"Si narra che un dì l'Inghilterra fiorì di audaci cavalier; il buon re morì senza eredi e così

agognaron tutti al poter. Soltanto un prodigio poté salvar il regno da guerre e distruzion:fu la spada nella roccia che un bel dì laggiù comparì" recitava l'incipit de La Spada Nella Roccia, il classico Disney del 1963 che raccontava la leggenda di Re Artù.

Qui la storia è un po' diversa, ma non per questo meno interessante: è Nimue (Katherine Langford) colei che è solitamente conosciuta come La Dama del Lago nelle leggende arturiane, ad essere sotto i riflettori, accompagnata però da tutta la schiera di iconici personaggi che la prassi vorrebbe, da Merlino (Gustaf Skarsgård) ad Artù (Devon Terrell), e via dicendo.

E agli spettatori di Netflix deve aver incuriosito alquanto l'adattamento dell'omonimo romanzo di Thomas Wheeler e Frank Miller, perché in pochissimi giorni (la serie ha fatto il suo debutto il 17 luglio sulla piattaforma streaming) Cursed ha conquistato il primo posto nella classifica dei titoli più visti nel week-end, superando anche la popolarissima docuserie su Michael Jordan The Last Dance (che all'estero è stato distribuito con modalità differenti) e il cinecomic con Charlize Theron The Old Guard, che pure stava raggiungendo cifre niente male.

E voi, avete già visto Cursed? Vi è piaciuto? Fateci sapere nei commenti.