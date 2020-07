Cursed: finalmente svelata la vera identità del Monaco Piangente

Il finale di Cursed ha regalato ai fan importanti rivelazioni, e una di queste riguarda proprio il misterioso Monaco Piangente interpretato da Daniel Sharman.

Come gli spettatori di Netflix sanno bene, Cursed riprende i personaggi mitologici del romanzo di Frank Miller, rielaborazioni dei mitici eroi del ciclo arturiano. Avevamo avuto modo di conoscere quindi Artù, Merlino e la stessa protagonista Nimue, destinata a divenire la famosa Dama del Lago, ma fino alla puntata finale non ci sono state date delle chiare informazioni sulla misteriosa figura del Monaco Piangente.

Per cercare di convincerlo a schierarsi dalla loro parte, Gawain dice al Monaco di sapere che nelle sue vene scorre il sangue del popolo Fey, e il villain decide di aiutarli nella lotta contro Padre Carden. Alla fine fugge insieme a Percival, al quale rivela il suo vero nome: "Un tempo mi chiamavano Lancillotto".

In effetti non poteva mancare un adattamento anche del valoroso Lancillotto, personaggio fondamentale nei romanzi arturiani, descritto in molte opere come uno dei più importanti Cavalieri della Tavola Rotonda. Ovviamente qui si tratta di una versione riveduta e corretta del Lancilloto che siamo abituati a conoscere, ma chissà se in futuro non avremo modo di rivederlo all'opera insieme ai suoi compagni d'armi.

Forse proprio per le sue ispirazioni Cursed è tra le serie più seguite di Netflix: dalla sua ha potuto contare anche sulla presenza di Katherine Langford, già famosa per il suo ruolo in Tredici.