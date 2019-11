Cursed: terminate le riprese della serie fantasy Netflix con Katherine Langford

Attraverso un post pubblicato sul suo account personale Instagram, l'attrice Katherine Langford ha annunciato che le riprese di Cursed, nuova serie fantasy targata Netflix che la vede protagonista, sono ufficialmente terminate.

Nel post in questione possiamo infatti leggere: "10 mesi fa è iniziato il viaggio di Cursed e molto rapidamente è diventato evidente che questa storia fosse molto più grande di quanto ciascuno di noi si fosse immaginato fino a quel momento. E' stata una delle sensazioni più eccitanti andare a lavoro ogni giorno sul set e raccontare la storia di una vera eroina; capace e forte, ma in particolar modo aver avuto la possibilità di poter raccontare questa storia con l'aiuto di numerose altre donne - dalle produttrici esecutive alle registe, dalle acconciatrici alle costumiste, dalle scenografe ai supervisori degli script, agli stunt, operatrici di macchina, il team giornaliero e così via... hanno ribadito quanto importante sia raccontare una storia nella maniera più veritiera possibile, specialmente avendo una donna protagonista. Spero che quando questa serie uscirà vi darà la forza per abbracciarla al meglio, proprio come noi abbiamo dato il meglio in questo ultimo anno". La didascalia commenta l'immagine dell'attrice ritratta insieme a tutte le donne che hanno lavorato allo show Netflix.

Cursed è descritta come una re-immaginazione del mito di Re Artù raccontata attraverso gli occhi di Nimue, una ragazza con un misterioso talento che è destinata a diventare la potente Dama del Lago. Dopo la morte della madre, Nimue - interpretata dalla star di Tredici - farà l'inaspettata conoscenza Arthur, un giovane mercenario che l'aiuterà nella ricerca di Merlino e di un'antica spada, Excalibur. In questo straordinario viaggio Nimue diventerà un simbolo del coraggio e della ribellione nei confronti dei Paladini Rossi e il loro capo, il Re Uther.

Oltre alla Langford, nel cast di Cursed troveremo anche Devon Terrell, Gustaf Skarsgard, Peter Mullan, Lily Newmark, Shalom Brune-Franklin, Daniel Sherman, Sebastian Armesto, Emily Coates, Catherine Walker e Billy Jenkins.

La prima stagione della serie debutterà su Netflix nel corso del 2020. Che aspettative avete nei confronti dello show? Fatecelo sapere nei commenti.