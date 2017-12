CW produrrà Paradise Lost, la serie scritta dal creatore di Sleepy Hollow

A quanto pare, il famoso network americano CW sarebbe pronto a produrre una nuova serie tv battezzata, che sarà scritta dal creatore di Sleepy Hollow , a cui è stata affidata la stesura del pilot.

Anche se condivide il nome con il poema a rime sciolte di John Milton (Paradiso Peduto), non dovrebbe in alcun modo essere collegato a livello di trama, ma secondo quanto raccontato da ScreenRant, dovrebbe ruotare intorno ad un misterioso omicidio con "sfumature mistiche e magiche".

All'interno dello show, dovrebbero essere rivelati anche i vari segreti della comunità, quindi almeno al momento ancora non è stata delineata in maniera precisa la trama.

Sulla serie tv dovrebbero collaborare anche i CBS Tv Studios. I produttori esecutivi di Paradise Lost dovrebbero essere Michael London, Brad Silberling, e Amy Brenneman.

Almeno al momento appare estremamente prematuro parlare del possibile cast, tanto meno di una possibile data di messa in onda. Il network, infatti, ancora non ha nemmeno parlato di una possibile data d'inizio della produzione, dal momento che si starebbe concentrando anche su altri show da lanciare nel corso del prossimo anno.

Chiaramente, come sempre in questi casi, vi invitiamo a prendere con prudenza queste notizie in quanto siamo ancora nel campo dei rumor, non confermati.