La CW pubblica la sinossi completa del secondo episodio di Katy Keene

Ancora prima del debutto sul piccolo schermo dell'episodio pilota, previsto per il prossimo 6 febbraio, la CW ha pubblicato online la sinossi completa del secondo episodio di Katy Keene, attesissima serie spin-off di Riverdale dedicata al personaggio titolare interpretato da Lucy Hale.

Ecco qui la trama di "Chapter Two: You Can't Hurry Love": "Con la vita di Katy ormai sulla bocca di tutti anche grazie ai giornali che raccolgono le informazioni dal blog di Pepper, la protagonista non riesce a rifugiarsi nemmeno nel lavoro. Josie trova intanto un lavoro per aiutare nel pagamento delle bollette. Jorge si trova invece improvvisamente fuori dalla comunità di Broadway dopo il fallimento di un'audizione".



Come già rivelato, la serie di Katy Keene ruoterà attorno alle vite e agli amori di quattro personaggi iconici della Archie Comics, tra i quali spicca proprio la protagonista titolare interpretata dalla splendida Lucy Hale, nell'Universo di Riverdale grande leggenda della moda. La serie è però ambientata a New York City, quando questi personaggi inseguivano i loro sogni da ventenni.



La commedia sarà di stampo musicale e racconterà le lotte di questi quattro aspiranti artisti che provano a sfondare in quel di Broadway, sulla passerella della moda e come cantanti, in sala di registrazione. Tra i protagonista della serie anche Ashleigh Murray di Riverdale, interprete di Josie McCoy e sarà ambientata diversi anni dopo gli eventi visti nella scuola della serie originale.



Nel cast di Katy Keene troveremo anche Jonny Beauchamp nei panni di Jorge, Julia Chan in quelli di Pepper Smith e Zane Holtz in quelli di K.O, per un'uscita prevista sulla CW entro la fine del 2019, tra l'estate e l'autunno.