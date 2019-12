Con il Cyber Monday anche gli abbonamenti a Disney+ sono scontati

Come gli appassionati di shopping sapranno, dopo il Black Friday di venerdì scorso arriva il Cyber Monday, che consente anche nella giornata di lunedì di fare acquisti a prezzi scontati. Anche Disney+ aderisce all'iniziativa, proponendo abbonamenti annuali a 59,99 dollari. I fan di Baby Yoda ringraziano.

Non si può negare che il tenero personaggio della serie Star Wars: The Mandalorian stia costituendo un grosso traino per la piattaforma streaming, che ha debuttato negli Stati Uniti e nei Paesi Bassi da poco meno di un mese (in Italia come è noto bisognerà pazientare fino al 31 marzo 2020). I meme e le immagini che impazzano nel web, come il video di Baby Yoda in una sitcom anni '80, sono ormai familiari anche a chi non ha ancora visto un solo fotogramma della serie live action del franchise Lucasfilm, e chi non è ancora abbonato può approfittare appunto del Cyber Monday.

Lo sconto proposto da Disney+ permette infatti di risparmiare 10 dollari su un abbonamento annuale, spendendone circa cinque al mese. Questo tipo di abbonamento, però, non prevede la prova gratuita.

Il catalogo Disney+ presenta titoli Disney, Pixar, Marvel, serie Fox come I Simpson e appunto il catalogo Star Wars, con un nuovo episodio di The Mandalorian ogni venerdì.

