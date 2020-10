Cyberpunk 2077, e se Netflix adocchiasse Keanu Reeves per una serie TV?

Non c'è dubbio che Cyberpunk 2077 sia uno dei giochi più attesi, se non il più atteso in assoluto, di questo tramonto di generazione: con le console next-gen in uscita il gioco con Keanu Reeves rappresenta la speranza di un canto del cigno memorabile per PS4 e Xbox One, nonché quella di un esordio col botto per le nuove creature Sony e Microsoft.

Col tempo, però, abbiamo imparato quanto la linea che separa videogioco, cinema e serialità televisiva si sia sempre più assottigliata: il mondo dell'intrattenimento è ormai pieno di prodotti tratti da celebri saghe videoludiche, basti pensare all'attesissima serie su The Last of Us prodotta da HBO o alla serie su Assassin's Creed annunciata da Netflix poche ore fa.

A tal proposito sorge quindi spontanea una domanda: possibile che in futuro il nostro Keanu Reeves venga adocchiato proprio da Netflix per una serie TV su Cyberpunk 2077? La cosa non sembra eccessivamente improbabile: il gioco di CD Projekt Red sarà in larga parte basato su un solido impianto narrativo e la scelta della star di Matrix è stata dettata, oltre che dall'ovvio ritorno d'immagine, anche dalla volontà di avere a disposizione degli interpreti capaci di valorizzare il materiale a disposizione.

Insomma, le basi per un'operazione del genere sembrano esserci: chissà che Netflix e co. non stiano già valutando l'idea! Qui, intanto, trovate quelle che secondo noi sono state le più grandi delusioni del catalogo Netflix.