Cyborg: un concept inedito mostra Drake protagonista della serie DC mai realizzata

E' improvvisamente apparso in rete nelle ultime ore un concept art inedito che mostra il look che avrebbe avuto Drake nei panni di Cyborg in un'eventuale serie televisiva, mai realizzata in seguito. Il personaggio dei fumetti DC Comics, come noto, sarebbe poi stato interpretato da Ray Fisher nel film Justice League diretto da Zack Snyder.

Il concept artist Jared Krichevsky, infatti, ha condiviso su Instagram l'artwork che ha creato per una serie mai entrata in produzione, rivelando un potenziale design per il Cyborg della DC interpretato da Drake, noto rapper e producer canadese. Krichevsky ha rivelato solo che il disegno era per "una serie che non è stata realizzata" e che la Warner Bros. "voleva lanciare Drake ad un certo punto".

Non è chiaro a che punta una serie con protagonista il rapper sia stata presa in considerazione. Potrebbe essere avvenuto prima che Ray Fisher venisse scritturato per il ruolo nel DCEU, o la serie Cyborg con Drake potrebbe essere stata pianificata per affiancare la performance di Fisher nei film della Justice League. Personaggi come Flash e Superman sono apparsi in TV e sul grande schermo contemporaneamente, interpretati da attori diversi per le rispettive produzioni. Grant Gustin e Ezra Miller per Flash, Tyler Hoechlin e Henry Cavill per Superman.

Nel frattempo, Ray Fisher polemizza con Warner e in particolare ancora con Walter Hamada, da cui pretende ancora le scuse per quanto avvenuto sul set di Justice League di Snyder. "In onore di questo storico riconoscimento per Zack Snyder's Justice League permettetemi di dire dal profondo del mio cuore... che Walter Hamada deve delle scuse ai partecipanti all'investigazione su Justice League". Le parole di Fisher erano riferite al successo di Justice League agli Oscar 2022.