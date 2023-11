Cynthia Nixon di Sex and the City inizia sciopero della fame per la guerra Israele-Hamas

Alla luce del recente e terribile conflitto tra Hamas e Israele che ha già causato una quantità spaventosa di morti, soprattutto tra i civili, il celebre volto di Sex and the City Cynthia Nixon ha deciso di cominciare uno sciopero della fame in segno di protesta e per sensibilizzare alla questione i suoi colleghi dell'industria cinematografica.

La star di Sex and the City si è unita a un gruppo di legislatori progressisti in una manifestazione di protesta davanti alla Casa Bianca lunedì scorso, dove hanno chiesto un cessate il fuoco permanente a Gaza da parte di Israele.

L'attrice e attivista 57enne ha confermato di voler intraprendere uno sciopero della fame di due giorni. L'idea è quella di richiamare l'attenzione sulla situazione dei palestinesi che faticano a trovare cibo e acqua a causa del blocco imposto da Israele.

"Siamo qui a fare lo sciopero della fame solo per mostrare al Presidente Biden il tipo di privazione che sta avvenendo a Gaza e come lui abbia il potere di imporre un cessate il fuoco", ha detto Nixon durante la manifestazione, secondo quanto riportato da Time e Times of Israel. "Niente di tutto questo è normale. Niente di tutto questo è routine e niente di tutto questo può continuare".

Attualmente è in corso un cessate il fuoco temporaneo nell'ambito di un accordo per la sospensione delle ostilità in cambio degli ostaggi rapiti dal gruppo terroristico Hamas durante l'infiltrazione in Israele iniziata il 7 ottobre.

Tornata nell'universo di Sex and the City con le due stagioni di And Just Like That, Cynthia Nixon, ex candidata alla carica di governatrice di New York nel 2017, è stata raggiunta dai legislatori democratici Madinah Wilson-Anton, Zohran Mamdani, Mauree Turner, Sam Rasoul e Abraham Aiyash. Alcuni dei legislatori stanno facendo uno sciopero della fame che durerà fino a cinque giorni.

Mamdani ha dichiarato al Time che spera che la protesta "porti l'attenzione sul fatto che il governo degli Stati Uniti, il nostro presidente e i nostri leader del Congresso stanno finanziando questa politica. Mandiamo i soldi dei contribuenti americani a bombardare le comunità di Gaza, e non credo che il nostro presidente stia usando la sua influenza nella misura in cui potrebbe per ottenere un cessate il fuoco permanente... Gli Stati Uniti non sono semplicemente testimoni di questo genocidio. Hanno un ruolo attivo in questo genocidio".

