D23 Expo 2019: Disney+, ESPN+ e Hulu presenteranno i loro contenuti

Ci siamo quasi: dal 23 al 25 agosto 2019, ad Aneheim, California, si svolgerà una nuova edizione della D23 Expo, la convention più celebre del mondo Disney. Per l'occasione, i servizi di streaming Disney+, Hulu e ESPN+ presenteranno i lor contenuti al pubblico in sala.

È la prima volta in cui tutte e tre le piattaforme streaming di proprietà Disney si ritroveranno a dar mostra della grande varietà di prodotti originali ed esclusivi a loro disposizione.

Tra padiglioni e spazi adibiti all'evento, panel e Q&A, demo dal vivo, mostre, proiezioni e presentazioni di contenuti inediti, la D23 sarà un vero e proprio quartier generale per l'intrattenimento targato Disney.

Nei pressi del padiglione dedicato a Disney+ troverete dimostrazioni sul funzionamento dell'app di Disney+, sia sui dispositivi mobili che sulle TV e gli schermi connessi, che farà da vetrina a una collezione d'intrattenimento senza precedenti riunita sotto i marchi Disney, Star Wars, Pixar, Marvel, National Geographic ecc. Inoltre, sarà organizzata una mostra con costumi e oggetti di scena appartenenti al mondo degli Originali Disney+, e un'offerta speciale per abbonarsi al servizio sarà resa disponibile esclusivamente ai partecipanti all'Expo e ai membri D23.

Per quanto riguarda il debutto di Disney+, segnatevi le 15.30 di Venerdì 23 agosto, per un First Look Showcase nella Hall D23.

Nel corso dell'evento verrano date anticipazioni sui film e le serie Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic (di alcuni show, come The Mandalorian, ne era già stata annunciata la presenza), potrete ammirare le vostre star preferite, assistere a performance live e rivelazioni in esclusiva.



Nel padiglione di ESPN+, i fan avranno l'opportunità di prendere parte a ben due mostre interattive dedicate ai nuovi programmi in arrivo sulla piattaforma, Peyton's Places (con il 5 volte MVP NFL Peyton Manning) e Sneaker Center.

Hulu, invece, sarà presente all'evento con delle mostre a tema The Handmaid's Tale, Castle Rock e Catch 22, e gli ospiti potranno dare un'occhiata in anteprima agli oggetti di scena provenienti dai nuovi originali del servizio, come Little Fires Everywhere, e alcune serie scelte per l'occasione, come Brooklyn Nine-Nine, The Good Doctor e The Goldbergs.

Per maggiori informazioni sul programma potete cliccare sul link fonte in calce ala notizia o visitare il sito ufficiale dell'evento, D23Expo.com.