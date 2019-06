Dacre Montgomery anticipa un inaspettato finale per Billy in Stranger Thigs 3

Continua il tour promozionale dell'attesissima Stranger Things 3, e dopo Millie Bobby Brown che anticipa una stagione imprevedibile, l'interprete del vizioso e detestabile Billy Hargrove, Dacre Montgomery, parla del suo personaggio e di quella che a suo avviso sarà un finale abbastanza inaspettato del fratello di Max.

Dopo la sua introduzione nella seconda stagione di Stranger Things, Billy si è fatto odiare per alcune sue detestabili qualità da bullo, dedito al tormento della sorellastra minore e anche in cattivi rapporti con ogni membro del gruppo di Mike. Nei nuovi episodi, comunque, vedremo Billy come un vero e proprio agente del male, tanto che dovrebbe essere il villain principale della stagione, il cattivo dei cattivi.



Quando Digital Spy ha domandato all'attore cosa ne pensasse di questa sorta di promozione, l'interprete ha risposto: "Allora, posso dirvi sicuramente che ho ottenuto un ruolo che credo ogni creativo sarebbe stato grato di ricevere in questa stagione. È un personaggio molto profondo e oscuro, anche se penso abbia una redenzione finale della quale sono molto contento". Non anticipa ovviamente nulla degli eventi dettagliati che accadranno nel corso dei nuovi episodi, ma suggerisce velatamente una sorta di redenzione del suo personaggio.



Stranger Things 3 approderà su Netflix il prossimo 4 luglio.