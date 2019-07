Dacre Montgomery parla del 'suo' Billy in Stranger Things 3

Che lo abbiate amato o odiato, non si può negare che il personaggio di Billy Hargrove (Dacre Montgomery) sia uno dei più significativi nella terza stagione di Stranger Things 3. L’attore in un recente Ask Me Anything su Reddit ha risposto alle curiosità dei fan sulla serie Netflix fornendo interessanti rivelazioni.

Se non avete visto tutta la terza stagione di Stranger Things, pertanto, consigliamo di interrompere la lettura. Introdotto nella seconda stagione, il fratellastro di Max, ombroso e narcisista, emerge in questa terza come uno dei principali villain quando il Mind Flayer riesce a impadronirsi del suo corpo. Billy aiuta così il mostro a divorare centinaia di innocenti fin quasi al termine della stagione, quando Eleven (Millie Bobby Brown) e il resto della banda riescono a trattenerlo aiutandolo a trovare la forza per resistere al Mind Flayer, dando così il tempo a Hopper (David Harbor) e Joyce (Wynona Ryder) di chiudere la porta del Sottosopra.

Ma può un momento di eroismo riscattare una stagione intera di malvagità? A questa domanda Montgomery ha risposto di sì. “Penso che abbia avuto la sua redenzione e che sia un eroe.”

E mentre la dinamica del rapporto con la sorellastra continua all’insegna della rabbia, della violenza e delle incomprensioni, secondo l’attore “Billy vuole davvero bene a sua sorella.”

Parlando di aspetti più leggeri, Montgomery ha spiegato che la decisione di tenere sempre i primi due bottoni della camicia aperti è un suo vezzo personale, “sicuramente un elemento di Dacre”. A un fan che chiedeva notizie di un nuovo film sui Power Rangers (l’attore ha partecipato al reboot live-action del 2017), ha invece risposto: “Credo ci sia un film in lavorazione, ma non sarà con me né col resto del cast.”

Ha portato con sé qualche oggetto dal set come souvenir? “In realtà ho preso la canottiera di Billy e un pacchetto di Marlboro rosse.”

Una teoria dei fan collega Stranger Things a Chernobyl. Dai un’occhiata anche al video di backstage di Gaten Matarazzo.