Dacre Montgomery di Stranger Things pubblicherà un suo libro di poesie

Nella vita una delle cose più importanti è avere la capacità di reinventarsi, percorrendo strade diverse seppur sempre guidate dal proprio talento o dalla propria passione: Dacre Montgomery sembra averlo capito benissimo, ed ha già in cantiere un nuovo progetto dopo la sua uscita da Stranger Things.

Già, perché tra ritorni più o meno incerti e paure di addii, un personaggio che sicuramente non rivedremo più ad Hawkins e dintorni è proprio Billy, il fratello rude e tamarro ma in fondo dal cuore d'oro della piccola Max.

Sacrificatosi sul finale della terza stagione sull'altare della sconfitta del mostro da cui lui stesso era stato posseduto, Billy ha dunque salutato lo show Netflix lasciando tempo libero a Montgomery per dedicarsi agli altri suoi progetti, tra cui un podcast di poesia che l'attore ha portato avanti negli ultimi tempi e che, a quanto pare, sta cominciando a sfociare in altro.

Tramite le sue storie di Instagram Dacre Montgomery ha infatti annunciato di aver ceduto i diritti per la messa in commercio del suo primo libro di poesie, che dovrebbe essere disponibile per il prossimo autunno. Una scelta decisamente in controtendenza con i gusti del personaggio che abbiamo odiato e amato in due stagioni di Stranger Things!

