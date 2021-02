Daenerys Targaryen come Mario Draghi: il web scatenato sul possibile Premier

La convocazione al Quirinale di Mario Draghi ha scatenato una certa ironia sui social network e come ormai spesso accade in questi casi, sono stati moltissimi i meme nati per l'occasione. I più esilaranti hanno paragonato l'ex Presidente della BCE a Daenerys Targaryen che come ormai sappiamo piuttosto bene, di draghi se ne intende.

Il cognome altisonante di quello che potrebbe essere il prossimo Premier, è riuscito in qualche modo ad alleggerire il pesante clima politico delle ultime ore, e in molti giurano che in realtà per mettere a posto le cose, il Presidente della Repubblica volesse convocare proprio la Madre dei Draghi di Game of Thrones. Qualcun altro ha invece immaginato la Khaleesi come uno dei possibili ministri del nuovo governo, mentre, qualcuno ha creato una divertentissima vignetta satirica in cui Mattarella si alza in volo in groppa a Mario Draghi proprio come Daenerys faceva con i suoi Viserion, Rhaegal e Drogon.

Un utente di Twitter appare visibilmente confuso per la situazione piuttosto critica e infatti, come potete vedere nel post di seguito, si domanda se la volontà del Presidente della Repubblica non fosse quella di convocare i draghi, vista la brutta aria che tira. Addirittura Trash Italiano ha pubblicato un video in cui il volto di Daenerys viene sostituito da quello di Mattarella, che diventa così la nuova Madre dei Draghi. In molti scommettono che qualora venisse confermato come nuovo Presidente del Consiglio, la prima parola che Mario Draghi pronuncerà sarà Dracarys! Nei giorni scorsi tra l'altro, anche Bernie Sanders è finito al centro di un meme a tema Game of Thrones.