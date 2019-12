Daenerys è viva? I fan di Game of Thrones ci credono dopo le parole degli showrunner

Da tempo circola una teoria ideata da alcuni fan di Game of Thrones convinti che dopo i tragici eventi del finale di stagione della serie TV, il personaggio di Daenerys Targaryen possa nuovamente fare ritorno. Questa teoria sembra aver trovato nuova linfa vitale dopo le dichiarazioni degli showrunner su un dettaglio relativo alla madre dei draghi.

Sono passati mesi, ormai, da quando lo show di HBO si è concluso con un'ottava stagione che è stata così divisoria come raramente si era visto nella storia delle serie TV. Dopo l'ormai celebre petizione per il remake di GOT 8 e la reazione ironica dei fan dopo l'annuncio dell'edizione home video, si sono susseguiti notizie e curiosità che hanno continuato a far parlare della serie nonostante la sua conclusione.

Questa volta, però, non ci sono di mezzo polemiche, bensì la possibile conferma di una teoria che vedrebbe il personaggio interpretato da Emilia Clarke ipoteticamente ancora in vita. Come tutti ormai sapranno - sconsigliamo la lettura dell'articolo a chi ancora non ha terminato la serie TV - Daenerys è stata uccisa dal suo amato Jon Snow nel penultimo episodio, in una sequenza drammatica che è terminata con Drogon che ha preso il corpo della madre dei draghi ed è volato via.

La teoria pensata dai fan si sviluppa esattamente dopo questo evento, immaginando la città di Volantis come luogo scelto da Drogon dove portare Daenerys. Come mostrato nel corso della sesta stagione, nella città di Volantis, una delle roccaforti della regina, ha fatto la sua apparizione la sacerdotessa Kinvara, appartenente al Tempio Rosso, mostrando un forte attaccamento spirituale nei confronti di Daenerys. Il motivo quindi per cui potrebbe tornare in vita è presto detto: le sacerdotesse rosse sono note per saper riportare in vita le persone morte.

La conferma sul volo di Drogon in direzione di Volantis è stata confermata anche da David Benioff e D.B. Weiss, come mostrato dal tweet pubblicato da Game of Thrones Facts che recita 'Gli showrunner D&D hanno confermato che Drogon ha portato Daenerys a Volantis dopo la sua morte. Kinvara, che era una sostenitrice di Daenerys nella sesta stagione, è la sacerdotessa del Tempio Rosso di Volantis. I preti Rossi sono noti per la loro capacità di resuscitare i morti'.

Cosa ne pensate di questa teoria? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Per tutti i fan della serie basata sui romanzi dello scrittore George R. R. Martin - per cui si parla di un'imminente uscita di The Winds of Winter - ricordiamo che da pochi giorni è disponibile il cofanetto il Trono di Spade - La Serie Completa che contiene tutte le otto stagioni dello show in edizione Blu-ray o DVD.