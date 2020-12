Dafne Keen, star di His Dark Materials, contro i film Disney: 'Pericolosi per le bambine'

Le fiabe Disney non hanno incantato Dafne Keen. La star di His Dark Materials e di Logan si è voluta togliere un sassolino dalla scarpa, scagliandosi apertamente contro i noti film a base di principesse e reami fatati.

"Se li riguardi, ti accorgi che i film Disney erano estremamente inadatti per le ragazze, persino quelli che non sono poi così vecchi. Sono pericolosi perché non puoi individuare chiaramente cosa ci sia di sbagliato. Penso che ci sia ancora tanta strada da fare", ha dichiarato in un'intervista per Elle.

Le sue accuse sembrano riguardare gli stereotipi che certe figure Disney hanno continuato a proporre nel corso degli anni. Protagoniste indifese sempre in cerca di un principe azzurro, vittime inermi di eventi spiacevoli, connotate dal punto di vista fisico e caratteriale secondo standard ben precisi. Tutto sommato è una predica che viene dal pulpito giusto, considerando i ruoli che Keen si è scelta dall'inizio della sua carriera.

La mutante di Logan era lontana dallo stereotipo di bambina indifesa, anzi era una vera assassina; una strada seguita anche dalla sua Lyra in His Dark Materials: "Adoro il suo realismo. Non lo so, sento che i ruoli di certi personaggi femminili siano introvabili al giorno d'oggi. È come se le mettessero su un altare. Ciò che amo di Lyra è il suo essere umana, non la guardi dal basso verso l'alto. Ti viene da pensare: 'Oh, potrei essere lei, rientra nelle mie possibilità".

Cosa ne pensate? Vi piacciono i personaggi realistici di cui parla Keen? Oppure il passato ha sempre il suo fascino?