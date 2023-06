Dahmer, Evan Peters è pronto a 'seguire la luce dopo un personaggio oscuro'

Pupillo di Ryan Murphy, Evan Peters ha interpretato negli anni numerosi ruoli "oscuri". Nonostante abbia espresso la sua volontà di fare una Rom-com Peters ha rivelato di aver apprezzato la sceneggiatura di Dahmer e di aver deciso di accettare il ruolo.

In una recente intervista per Deadline, nonché nostra fonte, l'attore ha rivelato: "Prima di leggere questa serie, ho detto: 'Va bene, mi prenderò una pausa dall'interpretare i personaggi più oscuri ed esplorerò davvero la lucei. E poi, ovviamente, l'ho letto e la scrittura è stata brillante e molto attenta a mostrare molte prospettive diverse, non solo quella di Dahmer, cercando di illuminare come il sistema abbia tragicamente deluso i familiari delle vittime, i vicini che hanno cercato di dare l'allarme, perché di pregiudizio. Ero in uno stato di sbalordita incredulità dopo averlo letto e continuo ad esserlo. Mi sono sentito davvero obbligato a farlo perché non conoscevo il caso, non conoscevo nessuno dei dettagli. Mi sono sentito cambiato e speravo sinceramente che ne sarebbe venuto fuori qualcosa di buono se la gente lo avesse guardato. Quindi, ecco perché ho firmato per fare questo. Ho detto: "OK, ora questo sarà l'ultimo".

Gli è stato in seguito chiesto di parlare della sua collaborazione con Ryan Murphy, e soprattutto cosa, a suo avviso, ha visto in lui il regista: "Secondo lui, ha visto che somigliavo leggermente a Jessica Lange, e questa è stata la vera ragione per cui mi ha scelto per quel ruolo [Tate Langdon al fianco di Constance Langdon di Lange in American Horror Story: Murder House]. Davvero non lo so. So solo che mi piace molto lavorare con Ryan Murphy. Lo trovo un creatore, regista e produttore incredibilmente premuroso, leale e collaborativo. Ti dà la libertà di esplorare e correre dei rischi e fare il tuo lavoro, fare il tuo processo, pur essendo lì per aiutare e dare il suo contributo, che, tra l'altro, di solito è 10 volte meglio di qualsiasi cosa a cui avresti mai potuto pensare . Sei seduto lì ad ascoltare e guardare, dicendo: "Sì, per favore, dammi più idee". Mi sento molto, molto, molto grato per avermi dato l'opportunità iniziale di lavorare su Horror Story e continua a darmi opportunità".

