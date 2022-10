Dahmer, il mostro è Aldo Baglio nell'esilarante trailer di... Dakhmer!

Uno dei principali hobby degli utenti del web italiani è quello di piazzare Aldo, Giovanni e Giacomo un po' ovunque: il trio comico non ha mai perso la capacità di farsi amare dai propri fan, che di tanto in tanto ci tengono a dimostrare questo affetto con omaggi anche ai limiti dell'inquietante... Proprio come questo trailer di Dahmer!

Mentre la serie di Ryan Murphy continua a battere record, infatti, sui social comincia a circolare una versione, per così dire, piuttosto particolare del trailer dello show con Evan Peters: in questo improbabile crossover vediamo il serial killer interpretato dalla star di X-Men: Giorni di un Futuro Passato assumere le sembianze... Di Aldo Baglio!

Un colpo di scena in bilico tra il comico e l'inquietante, ulteriormente rafforzato dall'inserimento di alcune storiche battute del trio di Chiedimi se Sono Felice, Tre Uomini e una Gamba e La Leggenda di Al, John e Jack; per non parlare del titolo della serie, che da Dahmer diventa, in maniera terribilmente azzeccata... Dakhmer (lasciamo a voi il compito di cogliere l'ovvia citazione).

Insomma, non vi resta che schiacciare play e giudicare voi: siete pronti a mobilitarvi perché Netflix assuma Aldo, Giovanni e Giacomo per la prossima serie crime? Noi assolutamente sì! Qui, intanto, trovate la nostra top 10 delle serie TV sui serial killer, Dahmer compresa.