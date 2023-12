Dahmer vi è piaciuta? Ecco 5 serie true crime da non perdere

Il true crime è l'ultima tendenza dell'intrattenimento: i racconti di brutali casi di cronaca vengono divorati tramite podcast, film, serie TV. Ma spesso oltre il tratto prettamente documentaristico, il pubblico ricerca anche quello più intimo. A centrare l'obiettivo è stato Ryan Murphy con Monster: The Jeffrey Dahmer Story.

Il maestro del crime americano ha raccolto record su record con la serie Netflix grazie anche all'incredibile interpretazione di Evan Peters che è stato nel personaggio di Dahmer per mesi, abituato a ruoli di una certa complessità anche emotiva. Fenomeno Damher a parte, il mondo del cinema e delle serie TV si tinge sempre di più di nero: mentre il genere true crime si irrobustisce nella proposta di numerosi servizi di streaming, ecco una top 5 delle serie TV da non perdere se siete amanti del true crime!

Mindhunter

Definita da molti una delle serie migliori di Netflix, Mindhunter ha rappresentato uno step obbligato nel percorso di David Fincher. Basata sul romanzo Mindhunter: Inside the FBI's Elite Serial Crime Unit, la serie TV porta sul piccolo schermo il lavoro di due agenti dell'FBI che, tramite interviste a sanguinari serial killer in prigione ( nello show compaiono nomi inquietanti come Edmund Kemper, Charles Manson, David Berkowitz), tentano di studiare a mente e le strategie dei killer ancora in libertà che riempiono i titoli dei giornali con l'obiettivo di mettere fine alla loro scia di sangue. La serie TV ha avuto due stagioni e il mancato rinnovo per una terza stagione di Midhunter ha sollevato non pochi reclami da parte del pubblico.

Dr. Death

I medici che non hanno rispettato il giuramento di Ippocrate si troveranno tutti in Dr. Death, serie TV firmata da Patrick Macmanus e Ashley Michel Hoban. Lo show ha due stagioni: la prima racconta la storia di Christopher Duntsch (interpretato da Joshua Jackson), un neurochirurgo accusato della morte di due pazienti e di gravi lesioni nei confronti di molti altri. A causa della sua cattiva condotta gli è stato affibbiato il soprannome di "Dr. Death" e la sua licenza medica è stata ritirata. La seconda stagione di Dr. Death, invece, vedrà protagonista il chirurgo di origini italiane Paolo Macchiarini (interpretato da Edgar Ramirez) su cui Netflix ha già realizzato la docuserie Bad Surgeon: Love Under the Knife. Macchiarini fu accusato di violenza aggravata su tre pazienti su cui aveva condotto trapianti di trachea artificiali e che, in seguito, sono deceduti.

Attraverso una ricostruzione simile a quella impostata da Murphy in Dahmer ma con l'aggiunta di interviste con le vittime e i loro familiari, Dr. Death racconta anche le fasi dei processi giudiziari che vedono protagonisti i "dottor morte".

La serie, distribuita su Peacock in Usa, non è disponibile in streaming in Italia.

Night Stalker: Caccia a un serial killer

Tra filmati d'archivio e interviste ai detective Netflix con Night Stalker racconta la storia agghiacciante del freddo assassino Ricardo Leyva Muñoz Ramirez anche soprannominato "Night Stalker". L'uomo uccise almeno 13 persone in appena cinque mesi fino 31 agosto 1985, giorno della sua cattura: le vittime di Ramirez erano principalmente donne che violentava per poi mutilarne i corpi.

Unsolved Mistery

Oltre il true crime, c'è l'oscuro mondo del paranormale: Unsolved Mistery racconta su Netflix storie da brivido, omicidi e sparizioni inspiegabili. Ogni puntata è dedicata a un caso diverso partendo dagli Ufo, per passare a brutali omicidi familiari, rapimenti e fenomeni dall'aldilà.

Tra i casi più popolari quello di Patrice Endres, scomparsa dal nulla nel suo negozio in appena 13 minuti e dell'omicidio (tutt'ora inspiegabile) dell'ex assistenza alla Casa Bianca Jack Wheeler.

House of Secrets: The Burari Deaths

Nel 2018 una famiglia indiana composta da 10 persone appartenente da 3 generazioni diverse venne trovata impiccata e imbavagliata nella loro abitazione. Un'undicesima vittima, invece, è stata strangolata e giace sul pavimento. House of Secrets: The Burari Deaths indaga sul misterioso e macabro evento: è stato un omicidio? o un suicidio? Cosa nascondeva la famiglia così rispettata a Burari, a nord di Delhi? A queste domande, attraverso interviste e inquietanti immagini, la regista Leena Yadav su Netflix tenta di trovare delle risposte.