Dahmer da record: è la terza serie Netflix a raggiungere il miliardo di ore visualizzate!

Dopo aver dominato le classifiche delle serie e dei prodotti più visti sia su Netflix che in senso assoluto, Dahmer - Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer è diventata la terza serie del colosso dello streaming a raggiungere la cifra - è il caso di dirlo, mostruosa - del miliardo di visualizzazioni dagli utenti, un traguardo arpionato in 60 giorni.

Solo altri due titoli nella storia di Netflix sono riusciti a raggiungere lo stesso risultato: Squid Game nel 2021 e la quarta stagione di Stranger Things all'inizio di quest'anno. Entrambi hanno raggiunto questa pietra miliare entro il primo mese dal debutto in streaming. Netflix misura le classifiche delle serie e dei film più popolari di tutti i tempi in base al numero di spettatori per ciascun progetto nei primi 28 giorni di disponibilità, e Squid Game attualmente rimane al primo posto con 1,65 miliardi di ore di visione, mentre la quarta stagione di Stranger Things è il titolo più popolare in lingua inglese con 1,35 miliardi.

Dahmer ha conquistato il terzo posto assoluto dopo appena tre settimane di disponibilità su Netflix, quando ancora non aveva raggiunto il miliardo. È entrata per la prima volta nella classifica dei prodotti più popolari per la TV in lingua inglese al n. 9 con 491,1 milioni di ore dopo soli 12 giorni di streaming, per poi balzare al n. 2 la settimana successiva con 701,4 milioni di ore. (Poiché Squid Game è in coreano, fa parte di un'altra classifica). Il miliardo è stato raggiunto quindi il 20 novembre successivo, a soli due mesi dal debutto.

La serie, che ha come protagonista Evan Peters nei panni del serial killer del titolo, è rimasta al primo posto della Top 10 settimanale di Netflix per tre settimane - il primo titolo a batterla è stato The Watcher, altra serie di Ryan Murphy, rimasta in classifica per sette settimane. Subito dopo il successo, Netflix ha rinnovato Monster e ha anche confermato una seconda stagione per The Watcher.

Anche la valutazione di Nielsen è stata impressionante. Il debutto della serie, con 3,7 miliardi di minuti visti, ha portato la decima settimana di streaming più grande da quando hanno avuto inizio le classifiche settimanali di streaming della società di misurazione. Poi ha continuato a battere il suo stesso record, con la seconda settimana che è diventata la settima settimana di streaming (in assoluto) con 4,4 miliardi di minuti.

Su queste pagine vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Dahmer, che da serie limitata è diventata una serie antologica.