Dahmer, Ryan Murphy risponde ai famigliari: 'Nessuno ci ha risposto prima delle riprese'

L'ultima serie di Ryan Murphy (anzi, la penultima considerato l'arrivo di The Watcher la scorsa settimana), Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story, è diventata un grande successo su Netflix, ma ha anche ricevuto critiche per aver drammatizzato le storie delle vittime e spettacolarizzato i crimini compiuti da Dahmer, interpretato da Evan Peters.

Parlando a un evento per lo show al DGA Theatre di Los Angles giovedì scorso, Murphy ha spiegato che lui e il suo team hanno fatto "ricerche molto lunghe" prima di realizzare la serie e "hanno contattato circa 20 famiglie e amici delle vittime" nel corso dei tre anni e mezzo trascorsi a scrivere il dramma.

"Abbiamo contattato circa 20 famiglie e amici delle vittime cercando di ottenere input, cercando di parlare con le persone, e non una sola persona ci ha risposto in quel processo", ha detto lo scrittore-regista (come riportato dall'Hollywood Reporter). "Quindi ci siamo affidati molto, molto pesantemente al nostro incredibile gruppo di ricercatori che... non so nemmeno come abbiano fatto a trovare molte di queste cose. Ma per noi è stato come uno sforzo notte e giorno per cercare di scoprire la verità su queste persone".

All'inizio di questo mese, Shirley Hughes, la madre di Tony Hughes, che aveva una relazione con Dahmer prima di essere assassinato, ha detto che la serie ha drammatizzato la storia di suo figlio. "Non è andata così", ha dichiarato al Guardian. Nel frattempo, Eric Perry, cugino di Errol Lindsey, altra vittima di Dahmer, ha scritto su Twitter che la sua famiglia sarebbe venuta a conoscenza della serie solo dopo la sua prima messa in onda su Netflix il 21 settembre. La sorella di Lindsey, Rita Isbell, che viene ritratta nella serie durante una scena in tribunale, ha detto che la serie è sembrata "dura e poco accurata".

Il regista Paris Barclay ha detto che l'obiettivo della serie era mostrare le vittime come persone e non solo come statistiche. "Vogliamo davvero celebrare queste vittime", ha dichiarato Barclay. "Quando Tony scrive 'Non sparirò' sull'ultimo biglietto, è proprio questo il senso della serie. Si tratta di fare in modo che queste persone non vengano cancellate dalla storia e che abbiano un posto, che siano riconosciute e che siano state importanti e che abbiano vissuto vite piene".

Murphy ha anche affrontato la vicenda riguardante le richieste di un monumento in onore delle vittime, dicendo: "Sarei anche felice di pagarlo io stesso". E ha aggiunto: "Penso che ci debba essere qualcosa. E stiamo cercando di contattare le persone per parlarne. Credo che ci siano delle resistenze perché pensano che il parco attirerebbe persone interessate a rendere omaggio al macabro... ma credo che qualcosa debba essere fatto".

Dahmer su Netflix batte record su record, ma recentemente è The Watcher la serie più vista su Netflix (ed è sempre firmata Ryan Murphy).