Jeffrey Dahmer, cifre incredibili: è la seconda serie più vista di sempre su Netflix!

Gli spettatori sono davvero ossessionati dalla nuova gallina dalle uova d'oro di Netflix. Stiamo parlando della serie che è ormai sulla bocca di tutti: Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story, con Evan Peters nei panni del serial killer di Milwaukee. Non solo Dahmer è in cima alle Top 10 di Netflix è anche il suo secondo più grande successo.

Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story è ora la seconda serie televisiva inglese di Netflix di tutti i tempi. Alla sua terza settimana, la serie ha mantenuto la vetta in Top 10. Con 701,37 milioni di ore viste, la serie è dietro solamente a Stranger Things 4, che ha raggiunto l'incredibile cifra di 1,35 miliardi di ore di visualizzazione in 28 giorni.

Al momento, l'ultimo dramma di Netflix creato da Ryan Murphy è stato visto più volte delle prime due stagioni della serie di successo di Shonda Rhimes Bridgerton in sole quattro settimane. Squid Game rimane ancora l'indiscusso detentore del record con 1,65 miliardi di nostri visti in 28 giorni, ma Netflix fa una distinzione tra i suoi progetti in lingua inglese e quelli in lingua straniera quando struttura le sue liste della Top 10.

È pazzesco vedere quanto e quanto in fretta è salita la popolarità di questa storia, dato che i dieci episodi seguono l'omonimo serial killer realmente esistito che ha ucciso 17 persone tra il 1978 e il 1991. Sebbene la serie sia molto seguita dagli spettatori, il fatto che abbia ottenuto il 52% su Rotten Tomatoes è un dato interessante. Non è raro che i fan e la critica abbiano sentimenti diversi nei confronti dei progetti, come il franchise di Transformers che, pur essendo stato odiato dalla critica, è stato comunque un successo sicuro al botteghino.

Dahmer potrebbe aver attirato il pubblico anche a causa delle controversie legate all'adattamento di una storia che risale a poco tempo fa e che ancora oggi ha ripercussioni nel mondo reale. La ricorrenza di questa storia e la curiosità che la circonda potrebbero aver attirato parecchi occhi, soprattutto per le reazioni delle vittime di Dahmer che abbiamo visto online.