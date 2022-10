Dahmer: la serie Netflix con Evan Peters mette a segno l'ennesimo record!

Lo show Netflix con protagonista Evan Peters continua a macinare record. Divenuta la seconda serie in lingua inglese più vista di sempre della piattaforma, nelle ultime settimane Dahmer ha continuato a far registrare numeri da capogiro.

La scorsa settimana, misurata tra il 19 e il 25 settembre, Dahmer ha accumulato oltre 3,7 miliardi di minuti in streaming. Secondo la ultima serie di dati condivisa da Nielsen, lo show si è ulteriormente superato ed è stato visto per circa 4,37 miliardi di minuti nella settimana che va dal 26 settembre al 2 ottobre. Questo è il settimo risultato più grande di sempre riportato da Nielsen. Come dichiarato da Netflix, Dahmer è stato visto per oltre 850 milioni di ore nei suoi primi 28 giorni di uscita, sotto solo la stagione 4 di Stranger Things. Di seguito vi lasciamo la Top 10 degli streaming per la settimana che va dal 26/9 al 2/10:

10 - Cobra Kai - 653 milioni di minuti

9 - In The Dark - 665 milioni di minuti

8 - NCIS - 748 milioni di minuti

7 - Hocus Pocus (1993) - 774 milioni di minuti

6 - Cocomelon - 782 milioni di minuti

5 - Lou (2022) - 802 milioni di minuti

4 - House of the Dragon - 907 milioni di minuti

3 - The Rings of Power - 966 milioni di minuti

2 - Hocus Pocus 2 - 2.725 miliardi di minuti

1 - DAHMER (2022) - 4.37 miliardi di minuti

Per salutarvi, vi lasciamo con la nostra recensione di Dahmer.