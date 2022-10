Dahmer, la serie Netflix di Ryan Murphy con Evan Peters batte un altro record

Continua senza tregua il successo di Monster: The Jeffrey Dahmer Story, la serie tv Netflix creata da Ryan Murphy che infrange record su record. Lo show con Evan Peters nei panni del 'Cannibale di Milwaukee', il serial killer Jeffrey Dahmer, è uno dei più visti di sempre e in assoluto sulla piattaforma streaming.

La serie era salita in precedenza al secondo posto della Top 10 delle serie in lingua inglese in streaming di tutti i tempi ma ora è stato annunciato un altro record. Inoltre Dahmer ha superato il primato di House of the Dragon, un altro grande show del momento.

Variety riporta che nell'ultimo report di valutazione pubblicato da Nielsen sono inseriti i dati sulla prima settimana di programmazione dello show. Dahmer ha debuttato con oltre 3,7 miliardi di minuti in streaming nel periodo compreso tra il 19 e il 25 settembre, rendendolo lo show numero 1 in streaming in quel periodo ma anche il decimo show più visualizzato in una sola settimana che sia mai stato realizzato.



Secondo i dati, Dahmer è stato guardato per oltre 824 milioni di ore nei suoi primi 25 giorni di pubblicazione nella libreria Netflix; solo la quarta stagione di Stranger Things è stata vista più di Dahmer.

Nel cast della serie, oltre a Evan Peters, anche Richard Jenkins, Molly Ringwald, Michael Learned e Niecy Nash.



Sul nostro sito potete recuperare la recensione di Dahmer, la serie record di Netflix.