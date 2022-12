Daisy Jones & the Six: rilasciata la data ufficiale della nuova miniserie Prime Video!

Dopo aver rilasciato le prime immagini ufficiali della miniserie Daisy Jones & Six, su Vanity Fair è stata annunciata la data di uscita su Amazon Prime Video di questo nuovissimo drama musicale adattato dal romanzo di Taylor Jenkins Reid. Gli episodi arriveranno in piattaforma il 3 marzo 2023.

Daisy Jones & the Six ripercorrerà l'ascesa e la caduta di una rock band negli anni 80', capeggiata dalla sua imprevedibile frontgirl interpretata da Riley Keough. La narrazione dovrebbe coprire circa 20 anni della storia del gruppo partendo dalle loro origini fino ad arrivare al loro declino definitivo due decenni dopo. Fanno parte del cast anche Sam Claflin e Suki Waterhouse che vestiranno i panni dei comprimari, membri a loro volta della band.

La serie segna il ritorno di Sam Claflin sulla bocca di tutti per la sua assenza in Enola Holmes 2, dopo aver vestito nel primo capitolo i panni di Mycroft. L'attore interpreterà uno dei personaggi principali, Billy Dunne. Daisy Jones & The Six arriverà su Amazon Prime Video grazie al lavoro fatto da Hello Sunshine, la casa di produzione dell'attrice premio Oscar Reese Whiterspoon.

La protagonista della serie Riley Keough ha svelato perchè non ha voluto partecipare ad Elvis, pellicola di Baz Luhrmann basata sulla vita di suo nonno. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!