Damage, Richard Armitage e Charlie Murphy nel cast del thriller Netflix

Richard Armitage di The Hobbit e Charlie Murphy di Peaky Blinders saranno i protagonisti di Damage, thriller erotico di Netflix UK, che parlerà di ossessione e desiderio.

Adattato dal romanzo di Josephine Hart, la serie divisa in tre parti si concentrerà su un pericoloso triangolo amoroso che emerge quando l'enigmatica Anna Barton, interpretata da Murphy, dà il via a una relazione appassionata con il padre del suo fidanzato William. Mentre Anna si destreggia come può per riuscire a mantenere entrambe le relazioni, William si ritrova in una spirale ossessiva.

Netflix sta dando molta fiducia alla sua sezione del Regno Unito, commissionando diversi show che sono stati annunciati nel corso di un evento che si è tenuto al centro di Londra. Tra i vari prodotti annunciati c'è anche Bodies, un adattamento della graphic novel di Si Spencer.

Nel cast di Damage ci saranno altri volti noti della TV, come Indira Varma di Obi-Wan Kenobi, Rish Shah di Strangers e Pippa Bennett-Warner di Chloe. La serie, prodotta da Gina Carter, sarà scritta da Morgan Lloyd-Malcolm e Benji Walters, mentre Glenn Leyburn e Lisa Barros D'Sa si occuperanno della regia.

Adesso siamo molto curiosi di scoprire di più su questa serie, che tra un cast incredibile e un reparto creativo di alto livello, si prospetta come un prodotto imperdibile.