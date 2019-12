Damaris Lewis promossa a series regular per la terza stagione di Titans

Vedremo molto più spesso Blackfire ella terza stagione di Titans. Damaris Lewis, attrice interprete del personaggio, è stata infatti promossa a series regular.

Vista anche la scena bonus che ha seguito il finale di stagione di Titans 2 (attenzione: spoiler se proseguite nella lettura), era abbastanza scontato che avremmo fatto una conoscenza più approfondita della nuova Regina di Tamaran.



Nell'episodio andato in onda in America il 28 novembre sulla piattaforma streaming DC Universe, infatti, abbiamo visto Balckfire impossessarsi del corpo di una donna che aveva appena messo in macchina i propri figli, allo stesso modo in cui si era appropriata di Faddei (Robbie Jones).

Una volta divenuta l'unica in controllo del vessillo, Blackfire ha assunto il suo aspetto naturale (Damaris Lewis).



E qualcosa ci dice che, in questa forma, la sorellina di Kory (Anna Diop) darà del filo da torcere ai nostri Titans.



Nel frattempo, proprio il season finale della seconda stagione di Titans ci ha mostrato, oltre al tanto atteso debutto di Nightwing (che sarebbe dovuto avvenire, almeno secondo i piani iniziali dlla produzione, già dalla prima stagione), due eventi scioccanti, di cui vedremo le ripercussioi nella terza stagione.



Cosa ne pensate di Blackfire? Vi convince come villain per la prossima stagione di Titans? Fateci sapere nei commenti.