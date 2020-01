Damian Kindler showrunner di October Faction parla delle difficoltà nel trasporre la serie

Il trailer di October Faction ci ha mostrato in azione il mondo creato dalla penna di Steve Niles e Damien Worm. Nel frattempo lo showrunner Damian Kindler ha rivelato quali sono state le sfide principali che ha dovuto affrontare per creare la serie.

Ecco cosa ha dichiarato ai microfoni di ComicBook.com: "Ho letto October Faction e mi ha fatto impazzire! Ho penso oddio riesco proprio a capire tutti i temi dell'opera, non parla solo di cacciatori di mostri, ci sono in mezzo anche questioni sociali e problemi in famiglia. Steve e Damien Worm sono riusciti a creare un mondo stilizzato ma super realistico che sapevo sarebbe stato molto difficile da realizzare considerando il budget e il tempo che avevamo con Netflix".

A questo punto lo showrunner ha iniziato a considerare come ricreare al meglio la serie e quali elementi del fumetto sarebbero stati trasposti nelle puntate dello show: "Ho creato una versione più realistica e più focalizzata sui personaggi, la loro storia e i misteri piuttosto che sulle scene d'azione di stampo cinematografico, l'ho fatta vedere ad IDW e gli è piaciuta. Non volevo creare un adattamento che non andasse bene a Steve Niles, così ho creato una presentazione e gliel'ho mostrata, Steve è rimasto entusiasta, così ero molto più sicuro quando ho mostrato la serie a Netflix".

Mentre aspettiamo una recensione degli episodi della prima stagione dello show, vi lasciamo con la nostra anteprima di October Faction.