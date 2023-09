Damiano David dei Maneskin: 'senza Giorgia Soleri sarei morto'

Ospite del BSMT di Gianluca Gazzoli, Damiano David dei Maneskin ha parlato per la prima volta dell’ex fidanzata Giorgia Soleri dopo la fine della storia annunciata qualche mese fa tramite i social. Il frontman dei Maneskin ha lodato l’impatto che ha avuto l’ex fidanzata sulla sua vita ed ha attaccato chi gli ha girato dei video girati in rete.

"La nostra relazione è stata una parte fondamentale. Penso che sarebbe stato diverso se fossi stato single, probabilmente sarei morto. Probabilmente mi sarei fatto uccidere in qualche modo orribile a 21 anni invece ne ho 24" ha affermato il cantante dei Maneskin durante la lunga intervista disponibile su YouTube e sulle principali piattaforme di podcast, dove ha anche attaccato l’autore del video in cui si baciava con un’altra ragazza.

"Io non capisco come a una persona venga in mente di tirar fuori il telefono e fare un video a me che mi bacio con un'altra ragazza. Piuttosto tienilo tu e facci quello che ti pare, ma non pubblicare. Perché lo pubblichi? Perché vuoi il tuo momento di fama, ma lo devi fare sulle spalle mie. So chi lo ha pubblicato, gli ho anche scritto e gli ho detto che lo denuncio" è la stoccata di Damiano che comunque ha riservato parole al miele per l’ex fidanzata, definita una parte super importante della sua crescita.

Di recente i Maneskin sono anche stati incensati dalla stampa americana, che li ha definiti “l’ultima rock band”.