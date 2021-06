Damiano dei Maneskin e 'quell'incredibile somiglianza con...': il meme spopola sui social

Da quando i Maneskin hanno vinto l'Eurovision Song Contest non si sono più fermati, non sono hanno scalato le classifiche di tutto il mondo ma hanno anche iniziato a spopolare letteralmente sui social e il merito come spesso accade in questi casi è di un meme.

Qualche tempo fa, ll Fatto Quotidiano ha paragonato Damiano, il frontman della band romana, a Lady Diana, sottolineando che tra i due ci fosse una certa somiglianza e da quel momento il popolo del web è diventato incontenibili. Sono piovuti da ogni dove, meme in cui veniva millantata un'improbabile somiglianza tra il cantante e personaggi del mondo dello spettacolo e del cinema o assurdi oggetti.

Damiano dei Maneskin e quell'incredibile somiglianza con Miranda Priestly, Damiano dei Maneskin e quell'incredibile somiglianza con la signora del dado Knorr, Damiano dei Maneskin e quell'incredibile somiglianza con un agnello di pasta di mandorle brutto, Damiano dei Maneskin e quell'incredibile somiglianza con Enrico Berlinguer, Damiano dei Maneskin e quell'incredibile somiglianza con Pippo Franco, Damiano dei Maneskin e quell'incredibile somiglianza con Sophia Loren e chi più ne ha più ne metta.

Insomma dopo le polemiche sul presunto plagio di Zitti e Buoni, Damiano e i Maneskin più in generale sono diventati un argomento veramente caldo sulle riviste e sui social.