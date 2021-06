Damiano dei Maneskin risponde ad Emma dopo le polemiche: 'Da maschio sono privilegiato'

Lo sfogo di Emma Marrone sulla sua esperienza all'Eurovision Song Contest del 2014, e soprattutto sul particolare trattamento ricevuto dai media è, come ovvio che sia, giunto all'orecchio dei Maneskin che dalle pagine di Vanity Fair hanno voluto dire la loro sulla questione.

A prendere la parola è stato proprio Damiano David, il frontman del gruppo, che ha voluto sottolineare il becero trattamento riservato dalle donne: "Il giudizio facile contro il mondo femminile è più feroce, costante, svilente. Se io faccio tanto sesso sono un figo e Vic una puttana" osserva il cantante riferendosi a Vittoria De Angelis, l'unica donna del gruppo, "Dove io mi mostro forte sono un leader e Vic una dispotica e rompipalle, che ha successo perché è bona. Da maschio sono privilegiato".

Damiano divenuto il protagonista di molti meme ha poi aggiunto: "Le molestie che subisco non sono paragonabili a quelle che vive una donna. Certo mi è successo di ritrovarmi dal niente con una che tirandomi a sé per un selfie mi ha iniziato a leccare la faccia… 'Ma che vuoi, me l’hai chiesto?'. Il consenso esiste, ed è doveroso".

Il leader della band che ha trionfato agli Eurovision ha poi aggiunto: "I commenti sulla mia estetica sono incentrati solo sulla mia estetica e non vanno a insinuare nulla sulla mia professionalità e la mia competenza, mentre le donne sono vittime di questo tipo di pensiero in maniera sistemica".