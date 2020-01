Damon Gupton non sarà più in Black Lightning: l'attore annuncia il suo addio su Twitter

Nella quarta stagione di Black Lightning/b> non sarà presente l'attore Damon Gupton, che attraverso un post all'interno del proprio account di Twitter ha annunciato con un pizzico di disappunto la decisione di escludere il suo personaggio dal futuro dello show.

Gupton è presente in Black Lightning fin dal debutto della serie avvenuto nel 2018, grazie al ruolo dell'ispettore Bill Henderson. La terza stagione, però, sarà l'ultima per il suo personaggio, come annunciato dallo stesso attore dopo la fine delle riprese avvenute a dicembre, dove gli è stato riferito che non erano previsti piani futuri per Henderson.

"La mia ultima notte sul set di Black Lightning. A dicembre, prima di natale, mi è stato detto che Henderson non è nei piani per la quarta stagione" si può leggere nel primo post pubblicato da Gupton "Tutto il mio affetto va al duro lavoro fatto dal team. Tanto apprezzamento per il cast, gli scrittori, i produttori, staff, CW, WB" c'è poi un secondo post pubblicato dall'attore che continua a parlare del suo addio "E un messaggio speciale per tutti i grandi fan di Black Lightning che mi salutano per strada, negli aeroporti, nei ristoranti. Il vostro apprezzamento per me rappresenta il mondo. Sappiate che ne faccio tesoro. Deluso non mi è permesso di continuare il viaggio con voi, ma sono felice per il tempo trascorso insieme".

La terza stagione di Black Lightning viene trasmessa negli Stati Uniti da The CW, mentre in Italia non è ancora stata distribuita. Vi lasciamo infine alla sinossi di The Book of Markovia, l'ultimo episodio andato in onda, e alle conseguenze della Crisi in Black Lightning, lo storico evento crossover che ha coinvolto molte delle serie DC del network americano.