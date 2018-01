Damon Gupton ci parla del detective William Henderson che comparirà in Black Lightning

Quando Black Lightning esordirà sulla rete statunitense, fra due settimane soltanto, la serie porterà sui nostri schermi un’intera famiglia di individui dotati di superpoteri e una tremenda gang di criminali locali. Uno dei personaggipiù familiari ai fan è però, che sarà interpretato dall’attore

Dal momento che Henderson è comparso anche in Black Lightning: Anno Uno, la miniserie che ha influenzato pesantemente il nuovo show targato The CW, è probabile che la versione di Gupton sarà una moderna reinterpretazione del detective introdotto nel lontano 1940 nello show radiofonico ’Adventures of Superman’. Lo stesso Gupton ha affermato di vedere il personaggio come una deviazione dall’originale, ma questo non significa che i lettori DC Comics non potranno rivedere in lui alcuni degli elementi con cui hanno già una certa familiarità.



“Originariamente, quando Salim me ne parlò, ero curioso di capire se si trattasse del tizio comparso in Superman o meno. Ma è diverso, sarà piuttosto differente dall’originale. Quello cui voglio attingere è la sua fermezza; riesce a fare sempre quello che deve fare. Magari terrei anche il cappello.”

Black Lightning esordirà sul circuito televisivo statunitense il prossimo 16 gennaio. La serie sarà invece disponibile su Netflix Italia a partire dal 23 gennaio. Avete già visionato il nuovo trailer con protagonisti i vari componenti della famiglia Pierce?