Damon Lindelof chiarisce il suo commento sull'assenza di moralizzazione in Watchmen

Poco tempo fa, in una recente intervista per la promozione dell'attesissima Watchmen della HBO, il creatore Damon Lindelof (Lost, The Leftovers) rivelava che la serie da lui ideata come sequel del capolavoro di Alan Moore e Dave Gibbons non avrebbe "moralizzato" come invece faceva l'opera originale a fumetti.

I fan di Watchmen sono ovviamente insorti, indignati dal commento dell'autore considerato superficiale e troppo critico nei confronti di un fumetto considerato l'apice della decostruzione della figura del supereroe, anche grazie alla moralità insita nei suoi personaggi e alla critica generale alla società. Letti i commenti e ospite al New York Comic-Con, Lindelof ha dunque voluto chiarire il suo commento, spiegando:



"Una delle cose che più mi hanno attirato dei Watchmen iniziali era proprio la moralizzazione di Alan Moore sul bene e il male nel mondo. Se prendi un personaggio come Adrian Veidt aka Ozymandias c'è sempre un'ambiguità morale nelle sue scelte. Nella visione generale dell'opera, Veidt è il cattivo perché ha assassinato Edward Blake aka il Comico e tre milioni di innocenti oppure è il salvatore del mondo? Questo è il tipo di moralismo che ritengo essere molto più interessante in un prodotto come Watchmen piuttosto che negli Avengers o nella Justice League, in cui tutto può essere bianco o nero. Eroi e cattivi di Watchmen sono difficilmente identificabili, questo perché i secondi si vedono essenzialmente come i primi. Le decisioni che prendiamo sono molto più disordinate".



Che ne pensate? Watchmen andrà in onda sulla HBO a partire dal prossimo 20 ottobre,